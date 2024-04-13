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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أصغر سيارة هاتشباك عائلية.. شاهد فيات 500e الجديدة

سيارة
سيارة

إذا كنت تبحث عن سيارة كهربائية ميسورة التكلفة تتمتع بالكثير من الأناقة ومدى كافٍ للقيادة الحضرية، فقد تكون فيات 500e الجديدة لعام 2024 تستحق اهتمامك. 

تعود هذه السيارة الإيطالية الصغيرة إلى الولايات المتحدة لتقديم جيلها الثاني من الطرازات الكهربائية، مع مدى يبدو ملائمًا للقيادة في المدن، وأبعاد متجددة متوسطة الحجم (لكنها لا تزال صديقة للمدينة). 

تعتبر السيارة فئة الهاتشباك الصغيرة جدًا بمعايير الولايات المتحدة، حيث تبلغ 143 بوصة من الصدام إلى الصدام مع قاعدة عجلات بطول 91.4 بوصة. 

من الصعب أن تعرف ذلك فقط من خلال النظر إليها، ولكن الجيل الجديد من 500e أوسع بحوالي 2.2 بوصة وأطول بحوالي 2.5 بوصة وأكبر بشكل عام من الجيل السابق في كل بُعد قابل للقياس الآخر.

ومع ذلك، تمكنت الشركة المصنعة من الحفاظ على الوزن عند ما يقرب من 2,952 طن - ليس وزنًا خفيفًا تمامًا، ولكن حوالي 50 طنًا أخف من السيارة القديمة والأصغر حجمًا.

الـ 500e لا تزال تعمل بالدفع الأمامي، وهذا القرار يعني عدم وجود مساحة خالية تحت الغطاء الأمامي "فرونك"، ولكنه يفتح المجال في الجزء الخلفي للتخزين. 

تتميز الهاتشباك الصغيرة الآن بمساحة تخزين معقولة تبلغ حوالي 7.51 قدم مكعب وراء المقاعد الخلفية وما يقرب من 101 قدم مكعب من المساحة الداخلية الإجمالية. 

يتميز هذا الجيل بموضع جلوس أقل ارتفاعًا قليلاً، ولا يزال يعتبر مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة لسيارة هذا الحجم، ولكن يبدو أكثر طبيعية من الموضع العالي بشكل مربك للجيل السابق. 

الـ 500e الجديدة تضرب توازنًا أفضل بين الاستقرار والرؤية، مع زيادة في المساحة الرأسية (39.25 بوصة) للسائقين الأطول.

فيات 500E أسعار السيارة فيات 500 سيارات

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