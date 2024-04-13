مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة الزمالك

كشف ماهر همام نجم الأهلي السابق، آخر تطورات إصابة مروان عطية لاعب خط وسط القلعة الحمراء، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "أشعة الرنين تؤكد سلامة مروان عطية وعدم وجود اي إصابه تمنع مشاركته أمام الزمالك بعد غد 🦅".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

