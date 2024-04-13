بايرن ميونخ يؤجل احتفال ليفركوزن بلقب الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات، بعد الخسارة في آخر جولتين من البوندسليجا، بالتفوق على ضيفه كولن (2-0)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة رقم 29 من الدوري الألماني.



سجل ثنائية بايرن: رافائيل جيريرو في الدقيقة (65)، وتوماس مولر في الدقيقة (93).

وبهذه النتيجة، رفع الفريق البافاري رصيده إلى 63 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كولن عند 22 نقطة، في المركز 17



وأجل انتصار بايرن احتفال باير ليفركوزن المرتقب بلقب البوندسليجا، حيث كان الأخير يحتاج هزيمة العملاق البافاري وشتوتجارت، اليوم، من أجل إعلان فوزه رسميًا بالدوري الألماني.

وأعلن النادي الألماني في وقت سابق رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم، ليبدأ رحلة للبحث عن خليفة له.

ويعد ألونسو الخيار الأول على طاولة الإدارة البافارية، بعد المستويات الاستثنائية التي حققها ليفركوزن تحت قيادته.

وبحسب مجلة "كيكر"، فإن بطل ألمانيا حدد خياره الثاني، حال فشله في جلب تشابي ألونسو إلى ملعب أليانز أرينا.

ويستهدف بايرن التعاقد مع رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، الذي سبق له التدريب في البوندسليجا والعمل كمدير رياضي.