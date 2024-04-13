عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يؤجل احتفال ليفركوزن بلقب الدوري الألماني

الدوري الالماني
الدوري الالماني

استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات، بعد الخسارة في آخر جولتين من البوندسليجا، بالتفوق على ضيفه كولن (2-0)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة رقم 29 من الدوري الألماني.

txt

بسبب التوترات بالمنطقة.. السفارة الأمريكية بلبنان تدعو مواطنيها لتجنب الحدود اللبنانية الإسرائيلية

txt

مصرع نجم مازيمبي السابق في حادث أليم


سجل ثنائية بايرن: رافائيل جيريرو في الدقيقة (65)، وتوماس مولر في الدقيقة (93).
وبهذه النتيجة، رفع الفريق البافاري رصيده إلى 63 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كولن عند 22 نقطة، في المركز 17
 

وأجل انتصار بايرن احتفال باير ليفركوزن المرتقب بلقب البوندسليجا، حيث كان الأخير يحتاج هزيمة العملاق البافاري وشتوتجارت، اليوم، من أجل إعلان فوزه رسميًا بالدوري الألماني.

وأعلن النادي الألماني في وقت سابق رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم، ليبدأ رحلة للبحث عن خليفة له.

ويعد ألونسو الخيار الأول على طاولة الإدارة البافارية، بعد المستويات الاستثنائية التي حققها ليفركوزن تحت قيادته.

وبحسب مجلة "كيكر"، فإن بطل ألمانيا حدد خياره الثاني، حال فشله في جلب تشابي ألونسو إلى ملعب أليانز أرينا.

ويستهدف بايرن التعاقد مع رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، الذي سبق له التدريب في البوندسليجا والعمل كمدير رياضي.

بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

موضوعات متعلقة

للحفاظ على صدارة الدوري.. ريال مدريد يستدعي جميع صفوفه لمواجهة مايوركا

بعد الأداء المميز.. الهلال السعودي يجدد عقد مدربه موسمين إضافيين

محمد صلاح خارج الحسابات..صدمة في ليفربول بعد اختيار كلوب للاعب الأكثر جاهزية

"كريم بنزيما أفضل من مبابي" .. نجم ريال مدريد يعلن تفضيله لزميله في تصريحات قوية

تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

مدرب ترابزون التركي يعلن إصابة محمود تريزيجه.. تفاصيل

فعل صادم.. باريس سان جيرمان يقاضي نادي برشلونة لهذا السبب

بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يخسر أمام سيفاسبور بهدف نظيف في الدوري التركي

ترشيحاتنا

مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل الأسرى

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التهديدات الإيرانية العاجلة

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة جدول تخفيف أحمال الكهرياء

الذهب يتراجع 70 جنيها في ختام تعاملات اليوم

محلل سياسي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

فيديو

التمثيل لا يناسبني .. أسرار في حياة هند صبري | فيديو جراف

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ