عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول العالم تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي المحتلة

دول العالم تحذر مواطنيها
دول العالم تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل

تحذر دول العالم مواطنيها من السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وسط تهديدات محتملة بتصاعد التوترات الإقليمية التي أججتها الحرب الإسرائيلية في غزة.

وحثت فرنسا مواطنيها الجمعة على “الامتناع التام” عن دخول أجزاء من المنطقة. 

وأصدرت الهند وألمانيا وكندا والولايات المتحدة أو أعادت التأكيد على تحذيرات سفر مماثلة للمواطنين.

واعلنت شركات الطيران تعليق رحلاتها، أخرها شركة الطيران الهولندية KLM،  التي اعلنت عن أنها ستتوقف عن الطيران فوق إيران وإسرائيل 'كإجراء احترازي'.

وستواصل الناقلة الهولندية الطيران من وإلى تل أبيب.

وذكر بيان عن الشركة الهولندية 'تستخدم شركة KLM نظام إدارة السلامة لتحديد ما إذا كان من الممكن تشغيل رحلة جوية إلى وجهة معينة بأمان. نحن أيضًا على اتصال مباشر مع الحكومة الهولندية والحكومات الأخرى. يوضح هذا التحليل أنه لا يزال بإمكاننا الطيران بأمان من وإلى تل أبيب"

وأعلنت كل من الخطوط الجوية النمساوية ولوفتهانزا تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى 18 أبريل.

إسرائيل والأراضي الفلسطينية إجراء احترازي الأراضى الفلسطينية الحرب الإسرائيلية في غزة الخطوط الجوية الحرب الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

ياسمين عبدالعزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

موضوعات متعلقة

بايدن: سنساعد إسرائيل ولن ينجح هجوم إيران

الفاتيكان: البابا فرانسيس عبر عن حزنه العميق إزاء حادث الطعن في سيدني

جالانت يدعو المستوطنين لعدم تطبيق القانون بأيديهم بعد العثور على جثة المراهق الإسرائيلي

زيلينسكي يوجه الشكر لـ ألمانيا على تسليم نظام صواريخ باتريوت إضافي لاوكرانيا

وزراء الخارجية الأوروبيون يحذرون من التصعيد بين إيران وإسرائيل

الشرطة الاسترالية تقـ.ـتل مهاجم سيدني بعد استهدافه 6 أشخاص في مركز بوندي التجاري

مئات المستوطنين الإسرائيليين يحتشدون في قرى فلسطينية ويهاجمون سكانها بالضفة الغربية

البرتغال تعلن اتصالها بالسلطات الإيرانية بعد الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علمها

ترشيحاتنا

عيديتك اشتري بيها ذهب بسبب هذا النبأ السار.. اِعرف الأسعار بقت فين

لاحقتني بـ6 دعاوى حبس.. صرخة أب أمام محكمة الأسرة: زوجتي تتهمني بالبخل بعد 25 عاما

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 رسميا

أخبار التكنولوجيا|أبل تتعهد بإصلاح خطأ في آيفون بعد انتقادات إسرائيلية.. وتحذير عاجل لمستخدمي Gmail و YouTube

توجيه عاجل من جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة

عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت في مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بمذاق لا يقاوم

سوزان نجم الدين تروج لحلقتها مع لميس الحديدي

لن تتوقعها| مكملات غذائية تتحدى الشيخوخة..تعرف عليها

طريقة عمل سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن| صحي و لذيذ

فيديو

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ