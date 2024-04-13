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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت في مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني

مرموش
مرموش

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه لمواجهة على فريق شتوتجارت مساء اليوم على ملعب مرسيدس بينز أرينا ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

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وجاء عمر مرموش مهاجم المنتخب الوطني في تشكيل  آينتراخت فرانكفورت الأساسي أمام شتوتجارت والذي جاء كالتالي:"


ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.
 

ومن ناحية أخرى يبدو أن ماريو جوتزه، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، يرغب في خوض تجربة جديدة في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة بيلد، أن هناك لاعبين في صفوف آينتراخت فرانكفورت، يرغبون في الرحيل عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم ومن بينهم ماريو جوتزه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن آينتراخت فرانكفورت لن يتخلى عن مرموش هذا الصيف إلا بمبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

ويُعد مرموش هو هداف فرانكفورت هذا الموسم حتى الآن، برصيد 10 أهداف في البوندسليجا، حيث انضم للنادي الصيف الماضي في صفقة مجانية قادما من فولفسبورج.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا، بأن مرموش جذب أنظار العديد من أندية أوروبا وبالتحديد إنجلترا وهي: ليفربول، آرسنال، توتنهام، ونيوكاسل يونايتد.

وأشار التقرير، إلى أنه مع افتقار فرانكفورت للمهاجمين، وحال عدم إبرام صفقات هجومية في الصيف المقبل، فمن المرجح أن يبقى مرموش لموسم آخر على الأقل.

وشارك مرموش بقميص آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 6 أخرى

آينتراخت فرانكفورت

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عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت في مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني


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