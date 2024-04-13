إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ كروز صوب إسرائيل تصل قبل المسيرات

نقلت القناة 12 الاسرائيلية أن إيران اطلقت صواريخ كروز صوب إسرائيل تصل قبل المسيرات التي أقلعت مستهدفة مواقع عسكرية على الأراضي المحتلة

وأكدت وسائل الاعلام الإيرانية والإسرائيلية شن الهجوم فيما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل في مواجهة الضربة الانتقامية الإيرانية

ويجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مسؤولي مجلس الأمن القومي اليوم السبت، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لدى عودته من مدينة ريهوبوث بولاية ديلاوير، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس أطلع أيضا على الوضع في الشرق الأوسط في وقت سابق من قبل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر.

وأضاف البيت الأبيض أن وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون سيكونون من بين الحاضرين في غرفة العمليات، إلى جانب سوليفان وفاينر.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس أركان بايدن جيف زينتس “سيحضران عبر الفيديو الآمن”.