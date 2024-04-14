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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تنطلق في العاصمة الأردنية عمان بعد اعتراض صواريخ

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أدرنية بانطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمّان بعد اعتراض صواريخ في السماء، في ظل الهجوم الإيراني بالمسيرات الذي استهدف إسرائيل.

من جانب آخر، قالت قناة "العربية" إن أصوات انفجارات سمعت بمناطق في العاصمة الأردنية عمّان إثر اعتراض صواريخ.

ومنذ قليل، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إنه إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير.

وأضافت البعثة عبر منشور على موقع "إكس": "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن إيران أطلقت أكثر من مئة مسيرة متفجرة باتجاه إسرائيل حتى الآن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في دمشق.

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