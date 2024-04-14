المستشار الألماني: إيران تجازف بمزيد من التصعيد في المنطقة

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن إيران تجازف بمزيد من التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مبرر وغير مسؤول.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية، صباح الأحد، عن "بالغ قلق المملكة" جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.

ودعت كافّة الأطراف إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".

وأكدت الوزارة على "موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة من دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسعها".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن المجلس يشدد على "أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط".

ودعا الأمين العام في بيان، جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها"، مؤكداً "ضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها".

وشدد البديوي على "دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد"، وحث كافة الأطراف المعنية على "الالتزام بالحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي".