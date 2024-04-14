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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد انطلاقها.. أبرز السيارات الطائرة ومواصفاتها

السيارات الطائرة
السيارات الطائرة

على الرغم من أن الحديث عن السيارات الكهربائية يسيطر على مجال النقل الأخضر، إلا أنه لا يبدو أن الكثير من الناس يفكرون في احتمالات أخرى. 

السيارات الطائرة، أو ما تُعرف بالتحليق الرأسي والهبوط الكهربائي (eVTOL)، هي إحدى أسرع الأسهم نموًا في صناعة النقل، ويمكن أن تساهم في نقل عدد كبير من الأشخاص في المدن خلال العقود القادمة. 

يتوقع المحللون وعشاق السوق أن تحدث السيارات الطائرة ثورة في التنقل الحضري وتخلق سوقًا تزيد قيمتها عن عدة مليارات من الدولارات.

مع الاستثمار الكافي واهتمام المستهلكين، يمكن أن تصبح هذه السوق الناشئة قوة لا يمكن إغفالها، على غرار طريقة نمو سوق السيارات الكهربائية (EV) في العقد الماضي، إليك أفضل 3 سيارات طائرة على الساحة قابلة للاستثمار:

 

1. إيهانج (EH)

تصمم وتصنع إيهانج EHang ومقرها في الصين سيارات ذاتية الطيران (AAVs) للسياحة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ. 

على عكس العديد من مصنعي AAVs، قامت EHang بتقديم عدة منتجات وتحقيق مبيعات، فنحو نهاية العام الماضي، حصلت EHang على شهادة صلاحية الطيران من سلطة السلامة في الصين، مما جعلها أول شركة في العالم تحصل على مثل هذه الشهادة.

 خرج تقرير أرباح الربع الرابع من العام في منتصف مارس وكان مفاجئًا للمستثمرين، فلم تصل الإيرادات فقط إلى مستويات قياسية ولكن أيضًا انخفضت خسائر الشركة الصافية، وهو ما يحب رؤيته المساهمون في شركة ناشئة. 

على وجه الخصوص، حققت EHang إيرادات بقيمة 117.4 مليون يوان، مما يمثل زيادة بنسبة 165% عن 44.3 مليون يوان في عام 2022. 

كما قامت EHang بتسليم 23 AAV في الربع الرابع، مما جلب الإجمالي في عام 2023 إلى 52 AAV تم بيعها وتسليمها للعملاء، وهو عدد يفوق بـ 31 من العام 2022.

 

2. جوبي آفييشن (JOBY)

استمرت شركة Joby Aviation، ومقرها في كاليفورنيا، في بناء مجال الطائرات eVTOL هنا في الولايات المتحدة، تهدف هذه الشركة إلى إنشاء سيارة طائرة eVTOL قابلة للتطوير يمكنها نقل الركاب والبضائع عبر مسافات قصيرة.

قدمت الشركة تقدمًا كبيرًا في إعداد المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة لبنية تحتية لسيارات الأجرة الجوية. 

في منتصف يناير، أعلنت جوبي عن شراكة مع شركة الطائرات الجوية العمودية الكهربائية "أتلانتك" لكهربة البنية التحتية للطيران الحالية في جنوب كاليفورنيا ونيويورك، وهذا بدوره سيمهد الطريق لجوبي لبدء خدمة سيارات الأجرة الجوية المنتظرة منذ زمن طويل. 

علاوة على ذلك، أبرمت جوبي أيضًا اتفاقية مع الهيئة الطرق والمواصلات في دبي لمنح الشركة الحقوق الحصرية لإطلاق وتشغيل خدمة سيارات الأجرة الجوية في مدينة دبي الرائدة لمدة ست سنوات. من المتوقع أن تبدأ خدمة سيارات الأجرة الجوية بحلول نهاية العام المقبل. وبعبارة أخرى، تتوقع جوبي أن تكون الإمارات العربية المتحدة سوقها الافتتاحي.

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