إسرائيل تزعم: حركة حماس رفضت مقترح الهدنة في غزة

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس رفضت مقترح الهدنة المقدم من الوسطاء.

وأضاف المكتب في بيان له: "سنواصل محاولة تحقيق أهدافنا في الحرب ضد حماس بكل قوة".

وتابع أن "يحيى السنوار مستمر في استغلال التوتر مع إيران من أجل التصعيد في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس"، أنها سلمت ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، إلى الوسطاء في مصر وقطر.

وقالت الحركة في بيان إنها تؤكد مجدداً على "تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية: بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

وأضافت الحركة: "كما نؤكّد استعدادنا لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".