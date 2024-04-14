رئيس مدينة طوخ يتابع أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء ..صور

قام اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بزيارة مفاجئة للوحدة المحلية بأجهور الكبرى لمتابعة سير العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك.



جاء ذلك بحضور خالد الجزار مدير الشؤون القانونية وايمن حسين رئيس الوحدة المحلية بأجهور الكبرى وسليمان حلاوة سكرتير الوحدة وسعيد الهيو.



وقام " جميل " بمتابعة إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لسقف مخالف قد شرع أحد المخالفين بالعمل وعلى الفور تم ايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية ، كما تابع إزالة مخالفة بناء أول علوى بمنزل سويسى خارج الحيز العمراني قد شرع أحد المواطنين بالبناء.



كما تفقد رئيس المدينة ٣ مواقع لحالات تم إزالتها بمعرفة الوحدة المحلية إزالة كلية والتأكيد على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية فيما كلف مسؤل الزراعة بالمتابعة المستمرة للحالات التي تم إزالتها وعدم السماح بارتكاب أى مخالفات جديدة.

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