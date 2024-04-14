عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: غلق 15 محلا مخالفا للمواعيد الرسمية

اغلاق المحال التجارية
اغلاق المحال التجارية بالغربية

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 15 محل وورش  لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  11 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته

وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

txt

الاحتلال: العثور على جثة مراهق إسرائيلي مفقود في الضفة الغربية

وأكد رئيس  المدينة، تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

المحلة الكبرى المحال التجارية القصة الكاملة الغربي ترشيد استهلاك تحقيق الانضباط الوحدات المحلية الورش المطاعم والمولات المدينة الكبرى الضفة الغربية العثور على جثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

أقل من المبادرة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

مجلس الوزراء: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي دون توقف

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للتهنئة بعيد الفطر

ترشيحاتنا

مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الأردن والعراق ولبنان

بن جفير يدعو لتوجيه ضربة ساحقة لإيران على الفور

5 جنيهات إضافية.. زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

رد قوي من أمريكا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. ماذا يحدث؟

خبير علاقات دولية يوضح الجهود المصرية منذ بداية الأزمة الفلسطينية

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خرافية .. إطلالات الفنانات بالعيد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

أعراض الإصابة بمرض خطير من تناول الرنجة الفاسدة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ