العمل: رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ6000 جنيه في مايو

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل ، أنه على الرغم من التحديات الإقتصادية الكبرى التي أثرت على العالم، إلا أن القيادة السياسية وجهت برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، لرفع الأعباء على المواطنين.

وقال عبد الوهاب خضر، خلال لقاء له لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن ما يقرب من 6 مليون موظف بالدولة سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ما يقرب من 18 مليون عامل في القطاع الخاص سيزيد رواتبهم من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024 المقبل.

وتابع أن وزارة العمل هي المعنية بتنفيذ هذا القرار، لافتاً إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.