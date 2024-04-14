مأذون ينهي حياة صاحب سوبر ماركت بسبب خناقة بالوراق

أنهى مأذون حياة صاحب سوبر ماركت بمنطقة الوراق بعد مشاجرة نشبت بينهما فانهال عليه بالضرب ما أدى لمقتله.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود حالة وفاة بمدينة السادات دائرة قسم الوراق.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على الضحية بالضرب فأودى بحياته.

ألقت قوات الأمن القبض على المأذون لبيان ملابسات الحادث وتم نقل المجني عليه إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.