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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلوا شخصا.. ضبط طرفى مشاجرة بالمنيا

صدى البلد

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق- مقيم بدائرة المركز) مصاب بعيار نارى ، توفـى أثناء إسعافه. 

بالفحص تبين أنه أثناء سير المجنى عليه مترجلاً بإحدى القرى بدائرة المركز حدثت إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بين طرف أول (شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم " ) – طرف ثان (أحد الأشخاص ) مقيمون بدائرة المركز لخلافات بينهم.. تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم فأحدثوا إصابة المتوفـى الذى تصادف مروره أثناء المشاجرة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الواقعة (3 فرد محلى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق الأعيرة النارية تعدى بالضرب طرفى المشاجرة مصاب وزارة الداخلية

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