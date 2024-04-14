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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل والخدمة بالمركز الطبي بقها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية بالمركز الطبي بقها لمتابعة سير العمل.

وخلال الجولة، تم التأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي ، وانتظان سير العمل وتوافر ادوية ومستلزمات الطوارئ.

كما تفقد وكيل الوزارة مكتب الصحة بقها وتأكد من تواجد مسئول مكتب الصحة والفريق الطبي النوباتجي وانتظام سير العمل به، كما تأكد  أيضا من توافر كافة الطعوم الروتينية.

من ناحية قام اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بزيارة مفاجئة للوحدة المحلية بأجهور الكبرى لمتابعة سير العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور خالد الجزار مدير الشؤون القانونية وايمن حسين رئيس الوحدة المحلية بأجهور الكبرى وسليمان حلاوة سكرتير الوحدة وسعيد الهيو.

وقام " جميل " بمتابعة إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لسقف مخالف قد شرع أحد المخالفين بالعمل وعلى الفور تم ايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية ، كما تابع إزالة مخالفة بناء أول علوى بمنزل سويسى خارج الحيز العمراني قد شرع أحد المواطنين بالبناء.

كما تفقد رئيس المدينة 3 مواقع لحالات تم إزالتها بمعرفة الوحدة المحلية إزالة كلية والتأكيد على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية فيما كلف مسؤل الزراعة بالمتابعة المستمرة للحالات التي تم إزالتها وعدم السماح بارتكاب أى مخالفات جديدة.

القليوبية جولة مرورية رئيس مركز ومدينة طوخ عطلة عيد الفطر عطلة عيد الفطر المبارك

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