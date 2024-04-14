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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة كريستال بالاس

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة كريستال بالاس في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي على أرضية ملعب "أنفيلد".

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي هو اليوم في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، والساعة 4 مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام كريستال بالاس:

- حارس المرمى: كيليهر.
- خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
- خط الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي.
- خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فريق ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، متساويًا مع أرسنال في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 73 نقطة، علمًا أنه لعب مباراة أكثر منهما، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 30 نقطة.

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