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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بقطاع المستشفيات

تفقد المستشفيات
تفقد المستشفيات

تفقد  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في زيارة مفاجئة أجراها اليوم، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين ومتابعة سير العمل بها، شملت الجولة زيارة مستشفيات: الباطنة التخصصي، الأطفال الجامعي، الطوارئ.


رافقه خلال الجولة  الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية

وبحضور  الدكتور حازم حكيم مدير مستشفى الباطنة التخصصي،  الدكتور أشرف الشرقاوي مدير مستشفى الأطفال الجامعي،  الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارئ.


وقام خاطر خلال الجولة بتفقد الخدمات الطبية الطارئة بأقسام الاستقبال بمستشفى الباطنة والأطفال الجامعي، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين باستقبال مستشفى الطوارئ.


وأجرى خاطر حوارًا مع عدد من المرضى وذويهم للتعرف على المشكلات خلال تواجدهم بالمستشفى، كما أجرى حوارًا مع الأطباء والطواقم الطبية للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية.


وأكد “خاطر” أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية للمواطنين، تنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطن المصري من خلال تطوير وتحسين المنظومة الطبية في مصر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة المنصورة في خدمة المجتمع من خلال حرصها على تقديم أفضل خدمات طبية متخصصة ومتكاملة في دلتا مصر.


كما حث أيضا أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعاونيهم التواجد على رأس العمل حسب الجداول المعلنة والمعتمدة مشددًا على محاسبة أي مقصر في أداء عمله.


الجدير بالذكر أنه قد تم التوجيه لكافة المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة بالجامعة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الفطر المبارك، و الالتزام بتواجد الطواقم الطبية في أقسام الاستقبال و الطوارئ و الأقسام الحرجة طبقا للجداول المعتمدة سالفا، و كذلك توافر الأدوية و المُستلزمات و التجهيزات الطبية، و التأكد من جاهزية بنوك الدم و ذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية و العلاجية للمواطنين، و التعامل مع مختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.

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