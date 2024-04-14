مقارنًا بينه والضربات الروسية.. زيلينسكي يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الإيراني على إسرائيل، موضحًا أن بلاده تتفهم الرعب من الطائرات الإيرانية بدون طيار، التي استخدمتها روسيا أيضًا في غزوها.

وقال زيلينسكي في بيان له اليوم الأربعاء “أوكرانيا تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل باستخدام طائرات وصواريخ “شاهد”. نحن في أوكرانيا نعرف جيدًا فظاعة الهجمات المماثلة التي تشنها روسيا، التي تستخدم نفس مسيرات شاهد والطائرات الروسية، ونفس تكتيكات الضربات الجوية الجماعية”.

وأضاف: “يجب بذل كل جهد لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن تصرفات إيران تهدد المنطقة بأكملها والعالم تمامًا كما تهدد تصرفات روسيا بصراع أكبر.

ولفت إلى أن التعاون الواضح بين إيران وروسيا في نشر الإرهاب يجب أن يواجه رد فعل حازم وموحد من العالم.