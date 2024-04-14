عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستال بالاس يسقط ليفربول ويمنح أرسنال ومانشستر سيتي فرصة لصدارة الدوري الإنجليزي

ليفربول وكريستال
ليفربول وكريستال بالاس

تعثر فريق ليفربول أمام كريستال بالاس بهدفٍ نظيف في المباراة التي جرت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. 

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل 72 هدفًا، واستقبل 31.

في الوقت نفسه، يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

سجل إيبيريشي إيز هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الأول، مما أدى إلى تأخر ليفربول في المباراة. وقد أنقذ أندرو روبرتسون مرمى ليفربول من هدف ثانٍ في الشوط الثاني.

تشكيلة ليفربول في المباراة ضد كريستال بالاس كانت كما يلي:
- حراسة المرمى: اليسون.
- خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
- خط الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي.
- خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

أندرو روبرتسون داروين نونيز الدوري الإنجليزي أرسنال ومانشستر سيتي ليفربول كريستال بالاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

بمساعدة السلطات المصرية.. سفر أول أفواج الناشرين المصريين للمشاركة بمعرض أربيل الدولي

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

ضربة موجعة لمازيمبي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا

لجنة الانضباط باتحاد الكرة تستدعي لاعب بيراميدز للتحقيق معه.. غدا

أرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

القمة 127.. كولر يفاجئ الزمالك غدا بهذا الثنائي في تشكيل الأهلي

بعد مرور 60 دقيقة.. ليفربول يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس

نانت الفرنسي يخطف فوزا قاتلاً في الدقائق الأخيرة أمام لوهافر بمشاركة مصطفي محمد

اتحاد الكرة يتلقى إنذارا من محامي فيتوريا بشأن باقي مستحقاته

تذاكر مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة على موقع تذكرتي الآن

ترشيحاتنا

ستنتج قنبلة نووية.. سمير فرج يفجر مفاجأة عن سر الهجوم الإيراني على إسرائيل

ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع أمام الجنايات.. غدا

وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

في اتصال مع نظيره الإيراني.. وزير خارجية بريطانيا يندد بالهجوم على إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز الاستراتيجية القومية للسكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حضن في الملعب|شرطة الآداب بإيران تدخل استاد كرة قدم والسبب لاعب شهير

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

نخفف ولا نتقل؟ .. تعرف على حالة طقس اليوم

استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

صورة غريبة لها.. سر إصابة شيرين سيف النصر باكتئاب وسبب سفرها للأردن

ماذا قال شبيه مبارك بعد تصدره التريند في مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ