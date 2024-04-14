كريستال بالاس يسقط ليفربول ويمنح أرسنال ومانشستر سيتي فرصة لصدارة الدوري الإنجليزي

تعثر فريق ليفربول أمام كريستال بالاس بهدفٍ نظيف في المباراة التي جرت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 3، وسجل 72 هدفًا، واستقبل 31.

في الوقت نفسه، يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

سجل إيبيريشي إيز هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الأول، مما أدى إلى تأخر ليفربول في المباراة. وقد أنقذ أندرو روبرتسون مرمى ليفربول من هدف ثانٍ في الشوط الثاني.

تشكيلة ليفربول في المباراة ضد كريستال بالاس كانت كما يلي:

- حراسة المرمى: اليسون.

- خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

- خط الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي.

- خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.