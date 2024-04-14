مجلس النواب الأمريكي يبحث الموافقة على مساعدات إضافية لإسرائيل

قال رئيس مجلس النواب الامريكي مايك جونسون إن المشرعين بالمجلس سيحاولون هذا الأسبوع تمرير مساعدات إضافية لإسرائيل، لكن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد.

واضاف جونسون في برنامج Sunday Morning Futures على قناة Fox، إن الجمهوريين في مجلس النواب والحزب الجمهوري يفهمون ضرورة الوقوف مع إسرائيل، سنحاول مرة أخرى هذا الأسبوع، ويتم الآن تجميع تفاصيل هذه الحزمة معًا.

وتابع “نحن ننظر إلى الخيارات وكل هذه القضايا التكميلية”.

واستطرد رئيس مجلس النواب أنه سعيد لأن الولايات المتحدة 'أظهرت تصميما' ردا على الضربات الإيرانية على إسرائيل.

واضاف 'أعتقد أننا أظهرنا التصميم الليلة الماضية ولحسن الحظ.. لقد كان الكثير منا قلقين بشأن ذلك للوقوف مع حليفتنا إسرائيل.. من المهم للغاية القيام بذلك.. لقد أسقطنا معظم تلك الطائرات بدون طيار والصواريخ، كما لاحظت، وصعد حلفاؤنا الآخرون أيضًا”.