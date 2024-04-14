أحدث امتداد للصراع في غزة.. الصين تعلق على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

أعربت الصين عن "قلقها العميق" إزاء الهجوم الإيراني على إسرائيل، ووصفته بأنه "أحدث امتداد للصراع في غزة".

وشددت بكين، في بيان صدر مؤخرا، على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية الصينية المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات النفوذ، إلى لعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويعكس هذا التصريح جهود الصين المستمرة للعمل كوسيط في المنطقة، خاصة بالنظر إلى اعتمادها المتزايد على الشرق الأوسط كمصدر لواردات الطاقة.

ويؤكد موقف الحكومة الصينية على الأهمية العالمية للوضع في الشرق الأوسط والتأثير المحتمل لمزيد من التصعيد على الاستقرار الدولي. ومن خلال الدعوة إلى ضبط النفس والحث على الحلول الدبلوماسية، تهدف الصين إلى تخفيف التوترات ومنع الصراع من الخروج عن نطاق السيطرة.

ويتوافق موقف الصين مع الجهود الدولية الأوسع لمعالجة الأزمة في الشرق الأوسط ويسلط الضوء على أهمية التعاون المتعدد الأطراف في حل الصراعات الإقليمية. ومع استمرار تصاعد التوترات، يراقب العالم عن كثب التطورات ويأمل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة المتصاعدة.