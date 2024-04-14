عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

صدى البلد

طوفان الأقصى المذل والمهين لإسرائيل ,رغم تجاوزعدد الضحايا الفلسطينيين لرقم الـ 100 ألف بين شهيد وجريح تبعات 7 أكتوبر، لم تتوقف محاولات التوسط لوقف إطلاق النار ومع كل جولة جديدة يلتقي خلالها الوسطاء وأطراف النزاع، يتكرر السؤال عن فرص كل جولة في تحقيق الهدف والتوصل إلى اتفاق.

وتبذل القاهرة مساعي كبيرة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الأعزل، لكن تباين مواقف الحليف الأكبربين مزدوجين، فمن جانب هناك دعم لا محدود للكيان الصهيوني وهو من ثوابت أيديولوجيات السياسة الأمريكية.

ومن جانب آخر فمع إطالة أمد الحرب وقتل آلاف الفلسطينيين، وترك مئات الآلاف من الجرحى دون علاج وتشريد مثلهم، نزع غطاء الشرعية عن الحرب العادلة الذي تتدعيه إسرائيل، ليحرج الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام الداخلي، في ظل انتخابات أمريكية مرتقبة في نهاية خريف 2024، وجاء سوء إدارة ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليلقي بظلاله القاتمة ويضعف مكانة الرئيس جو بايدن أمام غريمه الجمهوري دونالد ترامب الذي لن يكون أفضل حالا في التعاطي مع مجريات الأحداث على الأرض .

وتريد واشنطن وضع حد للحرب في غزة للحفاظ علي نفوذها في المنطقة من جانب ،وعدم تطور الصراع الي حرب اقليمية من ناحية أخري والذي بدأت بودراه تلوح في الأفق ،في الوعد بتحقيق الرغبة الإسرائيلية بالقضاء علي حماس وقياداته في مرحلة لاحقة.

ومن هذا المنطلق تم إيفاد رئيس المخابرات المركزية الأمريكية، ليعطي دفعة للتفاوض بين حماس وإسرائيل لتهيئة الفرصة لهدنة إنسانية، رغم وقوف واشنطن عقبة أمام أي مشروع لوقف اطلاق النار في مجلس الأمن، لكنها الرغبة في إنقاذ سمعتها وتحسين صورة الإدارة الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية.

أبرز ما نص عليه المقترح الأمريكي الذي رفضته حماس، وقف مؤقت لإطلاق النار لستة أسابيع، وإطلاق سراح 900 فلسطيني معتقل منهم 100 من المحكوم عليهم بالسجن مدي الحياة، مقابل 40 رهينة إسرائيلية محتجزين في غزة. 

وأبدى كل من الجانيبن الفلسطيني والإسرائيلي تحفظات علي المقترحات الأمريكية، تمثلت في الوقف المؤقت، فحركة حماس تريد وقفا مستداما للحرب، نقطة الخلاف الثانية كانت تحديد أسماء الرهائن الـ 40 الذين ستفرج عنهم حماس وهل هم من الأحياء أم الأموات، حماس ترغب في وقف إطلاق نار لحصر الرهائن المحتجزين في مناطق عدة، وهذا يتطلب بعض الوقت ، وأن كان يرجعه البعض لعدم وجود هذا العدد بين الأحياء لدي حماس. 

النقطة الخلافية الأخري هي رغبة اسرائيل والمفاوض الأمريكي في أن يكون من بين ال40المفرج عنهم عسكريين،وهو ما ترفضه حماس فالعسكريين لهم حسابات أخري لدي المقاومة الفلسطنية للتفاوض عليهم في مرحلة لاحقة، مقابل خروج جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاسرائيلية.

أحد نقاط الخلاف الهامة تحديد أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم ،فهناك بعض الأسماء التي ترغب المقاومة في الإفراج عنهم وهو ما ترفضه إسرائيل ويعارضه الرأي العام الإسرائيلي. 

أحد المطالب الهامة لحماس هوعودة الفلسطينيين العالقين إلي منازلهم، والذي وضعت له إسرائيل شروطا قاسية، منها الخضوع للفحص الدقيق وهو ما تعتبره حماس ذريعة لاعتقال الآلاف دون وجه حق، فمن ناحية يفرجون عن الأسري بموجب الاتفاق الأمريكي، ومن ناحية يضعون آخرين بدلا منهم بموجب الفحص الدقيق. 

الوضع المتازم لاينذر بحلول وشيكة،فاسرائيل مع دخول عدوانها شهره السادس ،فشلت في تحقيق النصر، أوتحرير أي أسيرمختطف لدي الجانب الحمساوي،ولاتزال تبحث حكومة نتنياهو عن صورة المنتصر،ولن يتحقق هذا إلا باجتياح رفح آخر تحصينات حركة حماس.

وحماس يصعب عليها تقديم تنازلات، في ظل تمسكها بوقف دائم لاطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة،وعودة النازحين إلي الشمال دون قيود ،والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والأفراج عن المعتقلين الفلسطينيين مقابل تحرير الأسري، وهي الورقة الرابحة لديها في ظل صمود ميداني وخسائر يومية تكبدها للجيش الأسرائيلي.

عدم جدية الضغط الدولي علي أسرائيل يحول دون إنهاء الحرب علي الشعب الفلسطيني في غزة، رغم تصريحات قادة أوربا المنددة بوحشية الاحتلال الإسرائيلي أمام المجازر المرتكبة في حق النساء والاطفال والمدنيين العزل ،والتي صدرت لتجميل الصورة أمام شعوبهم المنتفضة للأنسانية المهدرة بقطاع غزة.

ولا توجد معطيات توحي بنتائج إيجابية  لجزلات المفاوضات والتي اصبحت تدور في حلقة مفرغة بين مطالب حمساوية  لن تتحقق وتعنت وصلف حكومة تل أبيب.

وقف العدوان علي غزة لن يتأتي إلا بالصمود الفلسطيني ,ويتوقف مشهد تحقيق الانتصار الأسرائيلي علي قوة  المقاومة,وتبقي  كلمة الفصل لصاحب النفس الأطول , وكلما أستطاعت المقاومة الوصول بقوات الأحتلال لمرحلة الأنهاك والأحراج الدولي أمام العجز في تحقيق الأهداف، استطاعت أن تحول المحنة الفلسطينية إلي منحة لتسويات سلمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

بعد اتهامها بمساعدة إسرائيل في إسقاط المسيرات.. الأردن يتخذ إجراءً ضد طهران

المنظمة الأوربية لسلامة الملاحة الجوية تشيد باحترافية مصر في تسيير الحركة الجوية بحالة غلق الأجواء

إعلام عبري: وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره المصري الموقف بعد الهجمات الإيرانية

أرخص بـ 300 ألف.. سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

كارثة غير متوقعة بأكبر دول العالم| القصة الكاملة لنقص الأدوية في أمريكا.. العجز يصل مستوى قياسى

صلاح يبتعد عن الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

نخفف ولا نتقل؟ .. تعرف على حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ