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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إغلاق مركزين مخالفين لعلاج الإدمان بالقليوبية وتوجيه إنذارات لـ11..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية غلق مركزين لعلاج الإدمان وتوجيه إنذارات لـ 11 مركزا أخرى لوجود مخالفات متعددة وفى مقدمتها عدم توافر الاشتراطات اللازمة في المنشآت الطبية.

جاء ذلك بعد قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور شعبان وردة، بتكثيف مرورها خلال إجازة عيد الفطر المبارك على مراكز علاج الإدمان الخاصة على مستوى المحافظة، حيث تم المرور على 37 مركزا ومستشفي لعلاج الإدمان للاطمئنان على التراخيص وشهادات مزاولة المهنة، واتباع الشروط الخاصة بتشغيل مثل هذه المنشآت.

من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار التفتيش والمتابعة لروافد الخدمة الطبية بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للشروط وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وكان الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قد أجرى جولة مرورية بالمركز الطبي بقها.

وخلال الجولة، تم التأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي ، وانتظان سير العمل وتوافر ادوية ومستلزمات الطوارئ.

كما تفقد وكيل الوزارة مكتب الصحة بقها وتأكد من تواجد مسئول مكتب الصحة والفريق الطبي النوباتجي وانتظام سير العمل به، كما تأكد  أيضا من توافر كافة الطعوم الروتينية.

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القليوبية مديرية الصحة العلاج الحر عيد الفطر المبارك إجازة عيد الفطر المبارك

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