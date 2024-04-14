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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل: إيران ووكلاؤها شنوا 350 عملية أطلق خلالها 60 طن رؤوس حربية

إسرائيل
إسرائيل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، أنَّ إيران ووكلاؤها شنوا هجوما شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طنا من الرؤوس الحربية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

فيما قال مراسل “القاهرة الإخبارية”، محمد جمال، إن اليوم يشهد زيادة في عدد المصابين الفلسطينيين، جراء العمليات المسلحة التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، إلى 43 مصاباً استقبالهم اليوم منذ الصباح حتى الآن معبر رفح الحدودي.

وأضاف «جمال»، أن معبر رفح الحدودي قدمت لهؤلاء المصابين الخدمات الإسعافية العاجلة بواسطة رجال هيئة الإسعاف المصرية، وتم تشخيص هذه الحالات وتم نقلهم إلى المستشفيات للتعامل معاهم سواء على مستوى تلاقي العلاج بصفة مستمرة أو على مستوى إجراء جراحات عاجلة.

وتابع أن هؤلاء المصابون الـ43 رافقهم 86 مرافقاً من ذويهم، قدمت لهم الخدمات العاجلة على المستوى الإنساني، ووفرت لهم الدولة المصرية الاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش، موضحا أن السلطات المحلية المصرية في معبر رفح الحدودي تعمل على قدماً وساق لإيصال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل، حيث وصل عدد الشحنات التي مرت وعبرت من الأراضي المصرية إلى غزة حتى الآن إلى 247 شاحنة، محملة بالأغذاية والأدواية والوقود، التي تمثل طوق نجاة للشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية المتحدث باسم جيش الاحتلال جيش الاحتلال شاشة القاهرة الإخبارية دانيال هاجاري الرؤوس الحربية

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