عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمبسوت لامع.. كارول سماحة تثير الجدل بصور جديدة

كارول سماحة
كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

txt

بالحجاب وعباءة أنيقة.. رنا رئيس تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

txt

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وأطلت كارول سماحة، مرتدية جمبسوت أنيق باللون الذهبي اللامع، ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت روج باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارول سماحة 

كارول سماحة صور كارول سماحة إطلالات كارول سماحة اخبار كارول سماحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة في استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام الأهلي

بعد ارتفاع أسعارها.. تعرف على أرخص بديل لعلب السجائر

موضوعات متعلقة

كاجوال لافت.. منى زكي تستعرض جمالها | شاهد

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

بالحجاب وعباءة أنيقة.. رنا رئيس تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

ترشيحاتنا

سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي السوبر الأفريقي

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

السكة الحديد : تشغيل قطارات عطلة عيد الفطر المبارك حتى 20 إبريل الجاري

ماركوس باكيتا: كرة القدم في السعودية تطورت بشكل كبير

سعر الريال السعودى في البنك المركزي اليوم الاثنين

تسريبات تكشف تصميمات وألوان هواتف آيفون القادمة iPhone 16 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لامع.. كارول سماحة تثير الجدل بصور جديدة

أحمر جريء.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير يوميا؟

سهل وسريع.. طريقة تحضير الجلاش باللحم المفروم

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ