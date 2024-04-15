جمبسوت لامع.. كارول سماحة تثير الجدل بصور جديدة

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت كارول سماحة، مرتدية جمبسوت أنيق باللون الذهبي اللامع، ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت روج باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كارول سماحة