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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق الاسكندرية الصحراوي بنطاق الجيزة قبل البوابات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من الخدمات المعينة على طريق الاسكندرية الصحراوي، تضمن وقوع حادث مروري على الطريق قبل البوابات في القادم من الاسكندرية باتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين اصطدام سيارتين على الطريق المشار اليه وإصابة 6 أشخاص وجرى رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفيات.

تحرر المحضر اللازم وجرى رفع حطام الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاسكندرية الإسكندرية الصحراوي الادارة العامة للمرور حادث تصادم سيارتين حادث مروري

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