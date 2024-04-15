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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة جريئة.. جوري بكر تبهر جمهورها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت جوري بكر، مرتديه بنطالا من الستان باللون الأسود، ذا تصميم جذاب، ونسقت معه بلوزة وان شولدر باللون الأبيض؛ لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جوري بكر في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت جوري بكر، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور جوري بكر

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