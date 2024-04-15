إطلالة جريئة.. جوري بكر تبهر جمهورها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة جوري بكر، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وتألقت جوري بكر، مرتديه بنطالا من الستان باللون الأسود، ذا تصميم جذاب، ونسقت معه بلوزة وان شولدر باللون الأبيض؛ لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جوري بكر في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت جوري بكر، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور جوري بكر