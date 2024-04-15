أخبار التوك شو| اللحظات الأخيرة لشيرين سيف النصر .. أحمد موسى ينفعل على الهواء .. الأدوية تطالب برفع الأسعار 50%

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مدير تصوير الحشاشين : تعلمت المهنة في بيتنا وجدي الفنان عبدالوارث عسر

قال مدير التصوير لمسسل الحشاشين إنه تعلم فن التصوير منذ صغره في منزلهم حيث أنه ينحدر من عائلة فنية بداية من والده مدير التصوير محمد عسر والجد الفنان القدير عبد الوارث عسر قائلاً : أتعلمته من البيت طول الوقت الكاميرات كانت عندنا والفلاتر والكاميرا الخصاة بالصور والفيديو وكنت بروح اللوكيشن مع والدي طول الوقت لوكيشن التصوير ".



وعن تأثره بجده الراحل الفنان القدير عبد الوارث عسر قال في خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" محضرتش جدي لكن افلامه وتارييخه الموجود جميعنا فخورين به ".

محمد الغباري: إيران ستخرج من الهجوم على إسرائيل بكونها صديقا وليس عدوا.. فيديو



تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، عن العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد إسرائيل.



جوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. والوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة



أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، صرح بأن الشرق الأوسط على حافة الهاوية، والناس في المنطقة يواجهون خطرا حقيقيا لصراع شامل مدمر، و الآن هو الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف أنطونيو جوتيريش، وفقا لنبأ عاجل، عرضته “القاهرة الإخبارية”، “أذكر أعضاء الأمم المتحدة بأن استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي أمر محظور، و القانون الدولي يحظر الأعمال الانتقامية التي تشمل استخدام القوة”.



أحمد موسى ينفعل على الهواء: إيران ضيعت القضية الفلسطينية |فيديو



انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب العملية العسكرية التي قامت بها إيران مساء ضد إسرائيل.

أسامة كمال يفجر مفاجأة عن شائعة إغلاق المجال الجوي لمصر



أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الدولة المصرية لم تغلق المجال الجوي لها كما يقول البعض، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار بغلق المجال الجوي على الإطلاق.

أوضح "أسامة كمال"، خلال تقديم برنامجه "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي للشرق والغرب، والرحلات التي تم تعليقها من قبل السلطات المصرية لم تكن بسبب الضربة الإيرانية على دولة الاحتلال الإسرائيلي ولكن بسبب غلق المطارات التي كانت متوجهة لها هذه الرحلات.



متحدث الخارجية: مصر حذرت من تداعيات اتساع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني |فيديو



تحدث السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل.



إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجـ ـار قوي في إيلات دون إطلاق صفارات الإنذار



أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها ، بأن إعلام إسرائيلي يقول انه سماع دوي انفجـ ـار قوي في إيلات دون إطلاق صفارات الإنذار.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، أن إعلام إسرائيلي أوضح بان بلدية إيلات تعلن اعتراض منظومة القبة البحرية بنجاح جسما جويا قبالة المدينة ولم يتم إطلاق أي إنذار.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شيرين سيف النصر| فيديو



أرجع خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، سبب وفاة الفنان شيرين سيف النصر، إلى إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، موضحا "مكنتش تعبانة خالص، وضغطها كان واطي بقالها فترة، وكانت واخدة على كده".

مفاجأة صادمة.. شعبة الأدوية تطالب برفع الأسعار 50% |فيديو



قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء لا تتحمل سعر الدولار بعد ارتفاعه رسميا لعدم قدرتها على تحمل التكاليف والفوارق.