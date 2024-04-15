مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلات هامة قبل لقاء القمة| تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، تساؤلات للجمهور قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب خلال منشور: “مين أكتر غياب مؤثر في الأهلي من وجهة نظركم؟”.

وتابع: “مين أكتر غياب مؤثر في الزمالك من وجهة نظركم؟”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي خلالها لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.