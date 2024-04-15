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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجوم الإيراني.. فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في المعابد والمدارس اليهودية

جيرالد دارمانان
جيرالد دارمانان

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في حسابه على شبكة "إكس"، عن تعزيز الإجراءات الأمنية في فرنسا حول المدارس والمعابد اليهودية، ويرجع ذلك إلى التوترات بين إسرائيل وإيران بعد الهجوم غير المسبوق.

وقال: "مع اقتراب عيد الفصح اليهودي وبالنظر إلى الوضع الدولي الحالي، طلبت من السلطات المحلية تعزيز الأمن بشكل كبير في الأماكن التي يتواجد فيها مواطنونا اليهود، خاصة فيما يتعلق بالمعابد اليهودية والأماكن العامة والمدارس اليهودية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيتر ليرنر، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي قدم مجموعة من خيارات العسكرية للحكومة الإسرائيلية للرد على الهجوم الإيراني.

وقال ليرنر في تصريحات لشبكة ABC الأمريكية، إن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين قدموا "مجموعة واسعة من الخيارات" للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأضاف أنه يمكن أن يكون رد الجيش الإسرائيلي هو "ضربة لـ إيران أو عدم ضربها"، مشيرا إلى أن هناك "الكثير من السيناريوهات المختلفة بين هذين السيناريوهين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية "ستقرر الخطوات المقبلة" خلال اليوم الاثنين أو خلال الأيام المقبلة.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الإجراءات الأمنية فرنسا المدارس والمعابد اليهودية التوترات بين إسرائيل وإيران عيد الفصح اليهودي

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