عدد ليس بالقليل.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الأيام القليلة المقبلة سيصدر تشكيل جديد بحركة المحافظين بشكل كامل، بعد الاستقالة التي تقدم بها المحافظون.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القانون لا يلزم عمل تعديل وزاري، ولكن العرف هو عمل تعديل أو تغيير بعد تولي رئيس جديد البلاد.

التعديل الوزاري بعدد ليس بالقليل

ولفت إلى أن هناك انتظارا لعمل التعديل الوزاري، وأن هذا القرار سيتم عرضه على البرلمان، وقال إنه يتوقع أن يكون هناك تعديل وزاري في عدد ليس بالقليل، معلقًا :" هناك بعض الوزراء لم يقدموا المطلوب منهم، ولم يعطوا بالقدر الكافي".

وتابع أن التعديل سيكون في بعض الوزارات، ولكن لا يمكن تحديد أسماء أحد.