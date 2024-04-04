مصطفى بكري يكشف تفاصيل إطلاق البنك الزراعي قوافل الخير للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن البنك الزراعي المصري، كان قد أطلق قوافل الخير بمناسبة شهر رمضان بالقرى بجميع محافظات الجمهورية وذلك من خلال تسليم المحافظين الكوبانات الغذائية وكراتين رمضان لمئات الآلاف من الأسر الاولى بالرعاية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن البنك الزراعي المصري، قام بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، من أجل معرفة قواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم لها.

وخلال تلك الزيارات ثمن المحافظون جهود البنك الزراعى المصري في المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير المساهمات العينية من المواد التموينية للأسر الأكثر احتياجا بالقرى والمراكز للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تزامنا مع شهر رمضان.