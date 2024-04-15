أسعار النفط تتراجع اليوم رغم توقعات الارتفاع

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفًا مع بداية معاملات اليوم الاثنين، الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤، متأثرةً بتقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر، مع استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

أسعار النفط اليوم



وبحسب وكالات الأنباء العالمية، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا لتصل إلى 90.21 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 38 سنتًا إلى 85.28 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد قفزت مؤخراً 1%؛ بسبب التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط، وكذلك المخاوف بشأن تباطُؤ تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات أسعار النفط



وقال محللون، أمس الأحد، إن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط اليوم الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، لكن تسجيل مزيد من المكاسب قد يعتمد على كيفية اختيار إسرائيل والغرب للرد.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على إسرائيل -مساء السبت- ردا على غارة يشتبه في أن إسرائيل شنتها على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري، وأجج أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع.

مخاوف



وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي، وأسهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.