الصحف الكويتية اليوم| أمير البلاد يُعزي سلطان عمان بضحايا السيول والأمطار في ولاية المضيبي.. حماس تتقدم بمقترح بديل بشأن صفقة المحتجزين.. كاميرون: هجوم إيران كان فاشلا ونحث إسرائيل على عدم التصعيد

فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية حول الكنس والمدارس اليهودية

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف «دوامة العنف» بين إيران وإسرائيل

الكيان الصهيوني: خطة الهجوم الإيرانية.. فشلت

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي ثان للتجسس

إيران: ليس لدينا أي وكلاء في المنطقة

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أفادت صحيفة الراي بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعث ببرقية تعزية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية المضيبي وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



أوضحت صحيفة الجريدة توقعات إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً سيكون معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الوطن أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أفادت بأن حركة حماس الفلسطينية قدمت للوسطاء اقتراحاً بديلاً لصفقة المحتجزين، في المفاوضات غير المباشرة في الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة ليل أمس الأحد، نقلاً عن مصادر فلسطينية وعربية، إلى أن هذا المقترح ينص فقط على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد أن يجري وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً.

وكانت حماس قد رفضت في السابق اقتراح تسوية قدمته الولايات المتحدة، ينص على إطلاق سراح 40 محتجزاً مقابل 900 أسير فلسطيني، خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر 6 أسابيع.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن اقتراح حماس البديل يطالب الجيش الإسرائيلي بوقف القتال في مرحلة أولية مدتها 6 أسابيع والانسحاب من المراكز الحضرية. وفي الوقت نفسه، سيسمح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، خلال هذا الوقت، ستقوم حماس بالبحث عن جميع المحتجزين في منطقة القتال ومعرفة حالتهم.



أشارت صحيفة القبس إلى ما قاله ممثل إيران في الأمم المتحدة، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية صهيونية في إطار «حقها في الدفاع عن النفس»، في حين دعا السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض كل العقوبات الممكنة على طهران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على الكيان الغاصب.

وأكد ممثل إيران في الأمم المتحدة على أن «طهران ليس لديها أي في المنطقة».

وأضاف: «إذا هاجمتنا أميركا.. فسنستخدم حقنا في الرد، ولا نية لدينا في الانخراط بصراع مع واشنطن».

وأشارت طهران إلى أن الضربات استهدفت أهدافا عسكرية، في حين أعلن الجيش الصهيوني اعتراض 99% من القذائف الإيرانية، مبيناً تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية لأضرار طفيفة.



كما أفادت صحيفة الوطن بما ذكره المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري: «إن خطة الهجوم الإيرانية.. فشلت»، مضيفاً «خضنا معركة جوية معقدة وناجحة تمكنا فيها مع تحالف إقليمي من إحباط هجوم إيران».

وتابع هاغاري: «إن إيران تمول وتدرب وتسلّح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه».

وأضاف: «إيران ووكلاؤها شنوا هجوماً شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طناً من الرؤوس الحربية».



قالت صحيفة الأنباء إن البابا فرنسيس وجه أمس «نداء ملحا» لوقف «دوامة العنف» في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق.

وقال البابا في ختام صلاته التقليدية أمس أمام حشد كبير في ساحة القديس بطرس: «أطلق نداء ملحا من أجل أن يتوقف كل عمل يمكن أن يغذي دوامة العنف التي تنذر بإدخال الشرق الأوسط في نزاع أوسع». وصرح «أتابع بقلق وأيضا بألم وأنا أصلي الأنباء التي وردت حول تفاقم الوضع في إسرائيل بسبب تدخل إيران». وتابع قائلا: «يجب ألا يقوم أحد بتهديد وجود الآخر. وينبغي لكل البلدان أن تؤيد السلام وتساعد الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش في دولتين جنبا إلى جنب وبأمان. فهذا حقهم».

دوليا، قالت صحيفة الراي إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حث اليوم الاثنين، إسرائيل على عدم الرد بعد هجوم شنته إيران بطائرات مسيرة وصواريخ.



وقال كاميرون لمحطة سكاي نيوز إن خطوة طهران فشلت بالكامل تقريباً وإن التركيز يجب أن ينصب على التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.وأضاف «إذا كنت في إسرائيل هذا الصباح فستفكر بشكل سليم بأن لديك الحق الكامل للرد على ذلك.. وهو حقهم بالفعل.. لكن نحثهم على أنه لا ينبغي عليهم التصعيد».وتابع قائلا «شكل ذلك بعدة طرق هزيمة مزدوجة لإيران، فالهجوم كان فاشلا بالكامل تقريباً وأظهروا للعالم أنهم أصحاب التأثير الشرير في المنطقة.. لذلك نأمل في ألا يكون هناك رد انتقامي».

وقال إن بلاده ستبحث فرض المزيد من العقوبات على إيران بعد هجومها على إسرائيل، ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة ستبحث فرض مزيد من العقوبات على إيران



ذكرت صحيفة القبس أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن فرنسا ستعزز الإجراءات الأمنية حول المدارس والكنس اليهودية، لأسباب من بينها التوتر الحالي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران.

وأضاف دارمانان «مع اقتراب عيد الفصح ونظرا للوضع الدولي الحالي، وجهت المسؤولين المحليين لتعزيز الأمن بشكل كبير في الأماكن التي يزورها مواطنونا اليهود، وخاصة فيما يتعلق بالكنس والمدارس اليهودية».



وقالت صحيفة الوطن إن مصدر حكومي كوري جنوبي أفاد، اليوم الاثنين، أنه من المحتمل أن كوريا الشمالية قد أنهت استعداداتها لإطلاق قمرها الصناعي الثاني للاستطلاع.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر قوله إن تقييماً مشتركاً لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة يظهر أنه "من الممكن أن يتم الإطلاق هذا الأسبوع نظراً للصيانة المستمرة للمنشآت" في موقع الإطلاق الجديد في تونجتشانغ-ري في شمال غرب كوريا الشمالية.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن يتزامن الإطلاق مع حدث سياسي كبير في كوريا الشمالية من المقرر أن يعقد الشهر الجاري.