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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استكمال أعمال التطوير بالمنطقة الحرة للاستثمار ومدخل الميناء بدمياط الجديدة

صدى البلد

وجه الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، وكذا أعمال التطوير وتعديل محاور الطرق بمدخل الميناء بمدينة دمياط الجديدة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، منذ أيام، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومعاونو رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية، وذلك فى إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع وتنفيذ ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة دمياط الجديدة.


وتابع "خلف الله" في جولته، أعمال تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة العامة للاستثمار، وميناء دمياط بطول 2500 متر، للوقوف على مدى تقدم الأعمال، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٥٠%، بالإضافة إلى تفقد أعمال رفع الكفاءة لمبنى الحماية المدنية.


ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بالالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقاً لأصول الصناعية والجودة فى التنفيذ، وكذلك أعمال رفع كفاءة الطرق والمدخل الرئيسى للمنطقة الحرة والجزر وأعمال التدعيم للمزروعات والمناطق الخضراء بالمدخل والمحاور الرئيسية لتحسين الرؤية البصرية والمظهر الحضاري لأحد أهم المحاور الاستثمارية.


وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال التطوير وتعديل محاور الطرق بمدخل ميناء دمياط، والتي تشمل رفع كفاءة الجزر والمسطحات الخضراء، حيث تم تنفيذ أعمال زراعة 3500 متر نجيل وتكثيف الشجيرات والزهور بحدود الجزر.


وشدد رئيس الجهاز، على الحفاظ على الرؤية البصرية والمظهر الجمالى والبدء فى أعمال دهان البردورات للمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها، وسرعة الانتهاء من أعمال الطرق التى تم استحداثها بعدد ٢ حارة مرورية، تماشياً مع الجهود المبذولة والتنسيق بين جهاز مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط، للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموى بالمنطقة.
 

الإدارات المعنية الحماية المدنية الرؤية البصرية الدكتور محمد خلف المسطحات الخضراء المظهر الحضاري

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