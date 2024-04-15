لابيد: حكومة نتنياهو تشكل تهديدا وجوديا لـ إسرائيل

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته "أصبحا يشكلان تهديدا وجوديا لإسرائيل"، متهما إياهما بتدمير قوة الردع الإسرائيلية.

وقال لابيد في كلمة للصحافة قبل الاجتماع الأسبوعي لحزبه “يش عتيد” في الكنيست، إن أصدقاء إسرائيل وأعداءها “يشمون الضعف” من الحكومة الحالية.

وأشار “لقد كنت في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع الإدارة بأكملها. لقد صدموا من هذه الحكومة: من الافتقار إلى المسؤولية، ومن الافتقار إلى الاحترافية، ومن سوء الإدارة”.

وأوضح لابيد أنه في حين أن الولايات المتحدة أوفت بالتزامها بأمن إسرائيل، فإن نتنياهو لم يفعل ذلك.

وتابع قوله: "كل ما تبقى من الأمن" هو " أطلال من بئيري إلى كريات شمونة، وعنف الإرهابيين اليهود الذين أصبحوا خارج نطاق السيطرة، والخسارة الكاملة للردع الإسرائيلي".