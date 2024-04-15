جريمة الطالبية.. بائعة خضار تقـ.تل شابا والسبب توك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالفحص وسؤال صديقه قرر أنه حال تواجده والمتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين المتوفـى وبائعة خضار، لها معلومات جنائية، مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب أولوية استقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه فقامت المتهمة بإحضار سكين فأحدثت إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وأرشدت عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.