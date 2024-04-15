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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة على أولوية المرور تنتهي بمقـ.تل طالب بسوهاج

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابين.

 بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" طالب مصاب بعيار نارى وتوفى عقب وصوله ونجلى عمومته "جزارين" مصابين بجروح متفرقة بالجسم– "طرف ثان" شخصين أحدهما مصاب بجروح متفرقة بالجسم) لخلاف على أولوية المرور ، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته تجاه المتوفى فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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