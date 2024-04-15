سلاح ومخدرات .. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين) وتم تنفيذ (1258) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (3,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) و(3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية لمخدر الحشيش) وضبط (4 متهمين) بحوزتهم (4 قطع سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.