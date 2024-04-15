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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد القمح بالمنوفية.. تجهيز 13 صومعة وشونة تستوعب 135 ألف طن.. صور

بدء موسم توريد القمح
بدء موسم توريد القمح في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الانتهاء من كافة  الاستعدادات الخاصة ببدء الموسم الزراعي لحصاد وتوريد محصول القمح 2024 بمختلف قرى ومراكز المحافظة كونه محصولاً إستراتيجياً هاماً.

وأكد على رفع درجة الإستعداد التام و جاهزية الصوامع والشون والهناجر لموسم التوريد ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، فضلا عن المتابعات الميدانية لعمليات توريد الأقماح للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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من جانبه ، أوضح المحاسب أسامة عز الدين  وكيل وزارة التموين أن إجمالى مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت (13) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن (135 ألف طن) تتنوع ما بين  (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع ، و (3) صوامع تابعة  لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، وعدد (2) صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.


وأضاف المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت ( 99 ألف و 967 فدان و20 قيراط ) بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أنه تم الربط المقارن بين المساحات التى تم حصادها ودراسها وبين كمية التوريد، لافتا إلى  التنسيق مع الجهات المعنية لاحكام السيطرة على عمليات التوريد والمرور الميداني والمستمر وتكثيف حملات توعية المزارعين " ائتمان – اصلاح زراعي " بالمزايا والاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد .


وشدد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية  لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة ، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.


الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في كافة النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 ، وسيتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للأردب ، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 24 ساعة من التوريد.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأقماح الصوامع والشون بدء موسم توريد القمح توريد محصول القمح

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