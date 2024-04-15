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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعبس يطالب بتحويل هيئة الرعاية التابعة لوزارة الصحة إلى "اقتصادية"

نبيل دعبس رئيس لجنة
نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

طالب النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلي هيئة اقتصادية.                            

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال دعبس إن تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة اقتصادية من شأنه أن يعمل العديد من المميزات ومنها تقليل العبء عليدى الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وان تكون في تنافس مع القطاع الخاص.                                                        

وأضاف دعبس أنه يطالب أيضا بادأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وأن يكون هناك رقابة جيدة علي تلك المنظومة.

كما طالب دعبس بأن يكون هناك اتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة ، قائلا : “ان القطاع الخاص مش واخد حقه” ، ولابد من العمل علي تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمل علي أنشاء أي منشاة صحية بل والمساعدة علي ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص.

 كما طالب دعبس بـن يكون هناك منظومة من أجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجه فيه وفي الطبيب المعالج له.

كما طالب دعبس بالعمل علي تسعير الخدمات المقدمة و وضع نظم واليه للتسعير علي غرار الفنادق وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.

هيئة الرعاية الصحية وزارة الصحة طلب المناقشة العامة الحكومة منظومة التامين الصحي الشامل

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