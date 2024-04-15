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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث.. رياح شديدة محملة بالرمال تضرب جنوب سيناء

الرياح في طور سيناء
الرياح في طور سيناء

تعرضت محافظة جنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي لرياح شديدة محملة بالرمال على كافة أنحاء مدن المحافظة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى.


وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم الإثنين، أن المحافظة يسودها طقس حار نهارًا معتدل ليلًا، وتتعرض لليوم الثالث على التوالي لرياح شديدة محملة بالرمال على كافة الأنحاء، وتجاوزت سرعتها الـ 43 كيلو في الساعة، وبلغت  نسبة الرطوبة 38 %.
وأكد البيان أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الدوريات المرورية، وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية للحد من السرعة حفاظًا على حياة المسافرين، والتنسيق مع رؤساء المدن، لمتابعة الطرق الدولية ورفع أي تراكمات للرمال لتسهيل حركة المرور.


وأوضح البيان  أن حركة المرور على الطرق الدولية والرئيسية تسير بشكل طبيعي، مع توخي الحذر من قبل قائدي السيارات، كما أن الرياح بالبحر معتدلة ولم تؤثر على حركة التداول بالموانئ البحرية، واتجاهها شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بهما من 1,5 حتى 2,25 مترًا.


وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 29 والصغرى 20، وفي مدينة رأس سدر العظمى 26 والصغرى 18، وفي مدينة طابا العظمى 27 والصغرى 18، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها  23 والصغرى 10، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 31 والصغرى 22 درجة.


وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

الرياح في طور سيناء

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IMG-20240415-WA0042(1)
IMG-20240415-WA0041(1)
IMG-20240415-WA0041(1)
جنوب سيناء سرعة اخبار الرياح الثالث طوارئ

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