ذهب للمباحث دون استدعائه.. محامي سائق الأوبر يفجر مفاجأة أمام الجنايات

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس لطلبات الدفاع عن سائق الأوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري.

وقال محامي سائق الأوبر، أن المتهم لم يشرع في خطف حبيبة الشماع، وطلب أمام المحكمة ببراءة موكله لوجود خلل في التحريات.

وأكد محامي المتهم أمام المحكمة إن التحريات جاءت غير كاملة، وذكرت التحريات أنه يوجد مفاجاه غريبة في التحريات وهي أن الشاهد الوحيد ذهب إلى المباحث للإدلاء بشهادته دون أن يتم استدعاؤه.