الأفضل والأكثر استقرارا.. إعلامي يطرح سؤالا للجمهور حول مباراة الأهلي والزمالك

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالا للجمهور بشان مباراة الأهلي والزمالك الليلة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب اسلام صادق :"أيهما أقرب للفوز الأهلي الأكثر استقرارا وصاحب التفوق في القمة

أم الزمالك الأفضل فنيا ويمتلك الحافز الأكبر".





موعد مباراة الاهلي والزمالك

يتواجه قطبي الكرة المصرية، اليوم الاثنين، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمةوالتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض استاد القاهرة الدولى.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القادمة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.