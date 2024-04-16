راقصة شهيرة.. سبب انفصال شيرين سيف النصر ومدحت صالح

تصدرت الفنانة الراحلة شيري سيف النصر محركات البحث جوجل بعد إعلان شقيقها عن وفاتها عن عمر يناهز 57 عاما اثر هبوط حاد فالدورة الدموية بشكل مفاجئ .

سبب انفصال شيرين سيف النصر ومدحت صالح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من قصص عن حياة الفنانة الراحلة وتذكروا العديد من أعمالها وكواليس حياتها الشخصية وعدد زيجاتها والتي كان أشهرها زواجها من المطرب مدحت صالح عام 2002 والتي سرعان ما انتهت بالانفصال بعد 4 أشهر من إعلان الزواج وبحث الكثيرين عن أسباب الانفصال المفاجئ بينهم والذي قيل أن السبب فيه راقصة شهيرة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.