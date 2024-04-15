أخبار الفن.. يسرا تبكي على المسرح.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

يسرا تبكي على المسرح.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
تعرف على إيرادات فيلم شقو فى السينمات أمس
لازال يحصد فيلم شقو لـ عمرو يوسف وتايسون الكثير من الإيرادات ضمن منافسة أفلام عيد الفطر والتى بدأت يوم الثلاثاء الماضي.
وحقق الفيلم أمس 4,315,908 جنيه ليقترب بهذا الرقم حاجز الـ40 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات.
تصل لـ ألف دولار.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي
يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة دبي الإماراتية، يوم 23 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي.
وأعلنت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر، في دبي 23 مايو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر موقع مسرح الحفل.
مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب استقبال أفلامه لدورته السابعة
كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي -عبر صفحة المهرجان الرسمية على فيسبوك- عن بدء قبول طلبات تسجيل الأفلام المشاركة في الدورة السابعة، وذلك المرتقبة حتى 15 يوليو عام 2024.
عائلتي الثانية.. دينا الشربيني تتحدث عن كواليس فيلمها الجديد شقو
أكدت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها البالغة بنجاح فيلمها الجديد شقو فى موسم عيد الفطر ، وتحقيقه المركز الأول فى إيرادات هذا الموسم.
حفل عيد الفطر.. تامر عاشور يتألق على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية
أحيا مساء أمس المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.
بكت على المسرح.. ماذا قالت يسرا أثناء تكريمها في لبنان أمس؟
كرمت إدارة مهرجان بيروت لسينما المرأة مساء أمس الفنانة يسرا تقديرا لمشوارها الفني ودعمها لقضايا المرأة فى السينما المصرية والدراما.
وتحدثت يسرا فور صعودها على المسرح عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة أنها كانت قلقة بشأن اضطرابات الأجواء بسبب ما يحدث فى فلسطين والهجمات الإيرانية وغلق بعض المجالات الجوية، مشيرة أنها بعد مشاهدة أهل لبنان وتعاملهم مع الأزمة تأكدت أنها اتخذت القرار الصح بالسفر إلى لبنان واستلام التكريم.
اختيار فيلم حافة الأحلام ضمن مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي
تم الإعلان رسميا عن اختيار فيلم حافة الأحلام لندى رياض وأيمن الأمير انتاج مشترك (مصر-السعودية – قطر فرنسا-الدنمارك) ضمن مسابقة – أسبوع النقاد – في مهرجان كان السينمائي 2024.