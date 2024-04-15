أخبار الفن.. يسرا تبكي على المسرح.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

يسرا تبكي على المسرح.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

لازال يحصد فيلم شقو لـ عمرو يوسف وتايسون الكثير من الإيرادات ضمن منافسة أفلام عيد الفطر والتى بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

وحقق الفيلم أمس 4,315,908 جنيه ليقترب بهذا الرقم حاجز الـ40 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات.

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة دبي الإماراتية، يوم 23 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر، في دبي 23 مايو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر موقع مسرح الحفل.

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي -عبر صفحة المهرجان الرسمية على فيسبوك- عن بدء قبول طلبات تسجيل الأفلام المشاركة في الدورة السابعة، وذلك المرتقبة حتى 15 يوليو عام 2024.

أكدت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها البالغة بنجاح فيلمها الجديد شقو فى موسم عيد الفطر ، وتحقيقه المركز الأول فى إيرادات هذا الموسم.

أحيا مساء أمس المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

كرمت إدارة مهرجان بيروت لسينما المرأة مساء أمس الفنانة يسرا تقديرا لمشوارها الفني ودعمها لقضايا المرأة فى السينما المصرية والدراما.

وتحدثت يسرا فور صعودها على المسرح عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة أنها كانت قلقة بشأن اضطرابات الأجواء بسبب ما يحدث فى فلسطين والهجمات الإيرانية وغلق بعض المجالات الجوية، مشيرة أنها بعد مشاهدة أهل لبنان وتعاملهم مع الأزمة تأكدت أنها اتخذت القرار الصح بالسفر إلى لبنان واستلام التكريم.

تم الإعلان رسميا عن اختيار فيلم حافة الأحلام لندى رياض وأيمن الأمير انتاج مشترك (مصر-السعودية – قطر فرنسا-الدنمارك) ضمن مسابقة – أسبوع النقاد – في مهرجان كان السينمائي 2024.