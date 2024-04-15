بكت على المسرح.. ماذا قالت يسرا أثناء تكريمها في لبنان أمس؟

كرمت إدارة مهرجان بيروت لسينما المرأة مساء أمس الفنانة يسرا تقديرا لمشوارها الفني ودعمها لقضايا المرأة فى السينما المصرية والدراما.



وتحدثت يسرا فور صعودها على المسرح عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة أنها كانت قلقة بشأن اضطرابات الأجواء بسبب ما يحدث فى فلسطين والهجمات الإيرانية وغلق بعض المجالات الجوية، مشيرة أنها بعد مشاهدة أهل لبنان وتعاملهم مع الأزمة تأكدت أنها اتخذت القرار الصح بالسفر إلى لبنان واستلام التكريم.



وتابعت يسرا أثناء وقوفها على المسرح باكية: “ أنا لو مكنتش جيت النهاردة كنت هندم جدا” وتقدمت بالشكر إلى إدارة المهرجان وكل من تسبب فى تكريمها خلال هذه الدورة

أحدث أفلام يسرا

ويعرض ليسرا حاليا فيلمها الجديد شقو والذى تقدم فيه شخصية الدكتورة، وهي شخصية مفاجئة لجمهورها حيث تظهر لأول مرة أمراة شريرة، تستغل عمرو يوسف وتايسون فى عمليات غير مشروعة.

ايرادات شقو

حصد فيلم شقو الجمعة 9 ملايين و819 ألفًا و784 جنيهًا في دور العرض السينمائية المختلفة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينما في وقفة العيد 27 مليونًا و673 ألفًا و374 جنيهًا.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.





أبطال فيلم شقو

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما بجانب يسرا كل من وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.