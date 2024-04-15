ماكرون يقترح "هدنة أولمبية" في غزة وأوكرانيا

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوصل إلى "هدنة أولمبية" خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تتوقف خلالها حرب روسيا في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ويخطط الرئيس الفرنسي لإشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الزعيم الصيني شي جين بيج، بحسب تصريحاته لقناة BFMTV الفرنسية.

وقال ماكرون: "نريد العمل من أجل التوصل إلى "هدنة أولمبية" وأعتقد أن هذه فرصة سأحاول فيها إشراك العديد من شركائنا".

وأضاف أنه سيطلب المساعدة من الزعيم الصيني شي جين بينج الذي من المقرر أن يزور باريس، مشيرا إلى أن "الزعيم الصيني سيأتي إلى باريس في غضون أسابيع قليلة وطلبت منه مساعدتي.

ووصف ماكرون الألعاب الأولمبية بأنها "لحظة سلام دبلوماسية".

وبحسب ما ورد، سيقدم الرياضيون الروس والبيلاروسيون عروضهم في باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس تحت علم محايد. وفقا لأحدث البيانات، هناك حوالي 40 رياضيا وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الروس والبيلاروسيون من المنافسة في أي رياضة جماعية.