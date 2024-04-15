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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجوم الإيراني.. قرار إسرائيلي جديد بشأن اجتياح رفح

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية

أفادت تقارير أن إسرائيل قررت تأجيل هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران أمس الأول السبت ضد إسرائيل.

ومن المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في إصدار أوامر الإخلاء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصدرين إسرائيليين لم يذكر اسمه. 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "كان" نفس الشيء الليلة الماضية، لكن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر نفيا.

وادعى نتنياهو عدة مرات أنه وافق على خطط لعملية رفح، وقال إنه تم تحديد موعد لإطلاق العملية ولكن بعد ساعات، أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن أنه لم يتم تحديد موعد لأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يعمل على وضع اللمسات النهائية على خططه لكيفية إجلاء حوالي 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح.

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